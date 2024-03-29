MİT'ten kritik temas: İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşecek

29 Mart 2024 10:57 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:25

Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye adına bugün kritik bir temas daha gerçekleştirecek. Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir ara gelecek.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede; ikili ilişkiler, Ukrayna ve Gazze savaşları, DEAŞ ve PKK ile mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleştireceği ABD ziyaretine ilişkin konular ele alınacak.