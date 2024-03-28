Netanyahu'dan geri vites! ABD'ye heyet gönderecek

28 Mart 2024 15:28 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:29

İsrailli aşırı sağcı vekilden korkunç sözler: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman

İsrailli aşırı sağcı vekilden korkunç sözler: Ramazan ayı onları öldürmek için en iyi zaman

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini tekrardan planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını ifade etti.

Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız." dedi.

NETANYAHU VAZGEÇMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi, 25 Mart'ta Gazze'de Ramazan ayında kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese yönelik acil bir çağrıyı içeren karar tasarısını kabul etmişti.

ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.