Netanyahu'dan geri vites! ABD'ye heyet gönderecek
Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere Washington'a heyet göndermeyi kabul ettiğini bildirdi.
ABD Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinin heyet ziyaretini tekrardan planlamayı kabul ettiğini ve ABD ile İsrail'in yeni tarih belirlemek üzere görüşmelere başladığını ifade etti.
Refah'a yönelik olası kara saldırılarını görüşmek üzere toplantının yeninden planlanacağını belirten Jean-Pierre, "Refah operasyonları hakkında konuşmak üzere burada toplantı düzenlenmesi konusunda bir anlaşma yapıldığı gerçeğini unutmamalıyız." dedi.
NETANYAHU VAZGEÇMİŞTİ
BM Güvenlik Konseyi, 25 Mart'ta Gazze'de Ramazan ayında kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese yönelik acil bir çağrıyı içeren karar tasarısını kabul etmişti.
ABD'nin tasarıyı veto etmemesi nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a olası kara saldırısını görüşmek için Washington'da yapılması planlanan toplantıya İsrail heyetini göndermekten vazgeçmişti.