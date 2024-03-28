BM'nin sonra Uluslararası Af Örgütü de 'soykırım' dedi: İsrail köşeye sıkıştı

28 Mart 2024 06:49 - Güncelleme : 28 Mart 2024 06:52

İsrail ateşkes kararı almazsa ne olur? BMGK'nin talebi sonrası gözler Tel Aviv'de

İsrail ateşkes kararı almazsa ne olur? BMGK'nin talebi sonrası gözler Tel Aviv'de

7 Ekim'den bu yana bitmek bilmeyen sivil katliamlarıyla Filistin halkına sistematik soykırım uygulayan İsrail, uluslararası arenada gitgide köşeye sıkışmaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan ve büyük ses getiren raporuna Uluslararası Af Örgütü de (Amnesty International [Aİ]) tam destek verdi.

Francesca Albanese

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Örgüt, Albanese'nin, 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki insan haklarının durumuyla ilgili hazırladığı, İsrail'in soykırım işlediğini gösteren makul gerekçelerin bulunduğu sonucuna varan raporunu memnuniyetle karşıladığı duyurdu.

Aİ'den yapılan açıklamada, "BM Özel Raportörü'nün Gazze raporu, soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken çok önemli kanıtlar sunuyor" ifadelerine yer verildi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"

Konuya ilişkin açıklama Aİ Genel Sekreteri Agnes Callamard'dan geldi. "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı BM raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Callamard, "Bu, devletlere hayati eylem çağrısı olarak hizmet etmesi gereken çok önemli bir çalışma. (Devletler) Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bugün Gazze'deki Filistinlileri korumak için somut önlemler almalı" dedi.

Agnes Callamard

DEVLETLERE ÇAĞRI

"Şimdi soykırımı önlemek için harekete geçme zamanı" diyerek dünyaya seslenen Callamard, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üçüncü devletler, derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için savaşan taraflara siyasi baskı uygulamalı, İsrail'in bombardımanı durdurması ve insani yardım üzerindeki kısıtlamaları kaldırması dahil BM kararına uyması konusunda ısrarcı olmak için nüfuzlarını kullanmalı."

Çatışmanın tüm taraflarına karşı kapsamlı silah ambargosu uygulanması gerektiğinin altını çizen Callamard, Hamas ve diğer silahlı gruplara tüm sivil esirleri serbest bırakmaları için baskı yapılmasının önemine dikkat çekti.