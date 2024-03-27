İsrail ateşkes kararı almazsa ne olur? BMGK'nin talebi sonrası gözler Tel Aviv'de

27 Mart 2024 06:19 - Güncelleme : 27 Mart 2024 06:30

İsrail Refah'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail Refah'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), "Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden" kararı sonrası gözler İsrail'e çevrildi. BM'nin çağrısına rağmen saldıralarına devam eden İsrail'in bu tutumuna devam etmesi halinde neler olacağı ise merak konusu.

İsrail gazetesi Haaretz'e görüş veren uluslararası uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin karara uymamasının, İsrail'e yaptırım uygulanmasını teşvik edebileceği uyarısında bulundu.

"İZOLASYON ARTABİLİR"

Kiryat kentindeki Ono Akademik Koleji Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Tamar Hostovsky Brandes, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Rusya'nın maruz kaldığı yaptırımları hpatırlatarak İsrail'in de tıpkı Rusya gibi "ekonomik ilişkilerin kesilmesi, havacılık ilişkilerinin kesilmesi ve bankacılık sisteminden izole edilmesi gibi yaptırımlara maruz kalabileceğini söyledi.

"HUKUKA SAYGI DUYMAYAN BİR DEVLET"

Bunların, İsrail'in kabul etmekte çok zorlanacağı tehlikeli icraatlar olduğunu dile getiren Brandes, "BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine verdiği emirler ve İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin Mahkeme'nin Lahey'de yayınlayacağı tavsiye niteliğindeki görüş, bunların hepsi 'uluslararası hukuka saygı duymayan bir devlet' imajı oluşturmakta."

"SİLAH TRANSFERİ DURABİLİR"

Tel Aviv Üniversitesinden Profesör Eliav Lieblich, BMGK kararına uymaması halinde İsrail'e yönelik dünya genelindeki izolasyonunun artacağını ifade etti.

Lieblich, "Karara uyulmaması, diğer ülkeleri İsrail'e yaptırım uygulamayı düşünmeye sevk edecek, örneğin İsrail'e silah transferinin durdurulması." görüşünü aktardı.

"KARAR TAMAMEN SİYASİ"

Eski İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuktan Sorumlu Başsavcı Yardımcısı Roy Schondorf, uluslararası sahnedeki meselenin tamamının “siyasi” olduğunu söyledi.

Schondorf, "Eğer ülkeler isteselerdi İsrail'e karşı harekete geçebilirlerdi, tıpkı karardan önce de yapabilecekleri gibi." ifadesini kullandı.

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