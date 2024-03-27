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Ramazan Vuslat
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27 Mart 2024 04:19 - Güncelleme : 27 Mart 2024 04:20

İsrail Refah'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail Refah&#039;a saldırdı: Ölü ve yaralılar var

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail Refah'a saldırdı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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