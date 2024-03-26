İsrail’den Kassam Tugayları’na ağır darbe: Hamas’ın 3 numarası öldürüldü!

26 Mart 2024 22:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 22:57

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

Hasan Şenyurt’tan CHP’deki para sayma krizi ile ilgili çarpıcı iddialar!

İsrail ordusu, Gazze'de iki hafta önce düzenlediği hava saldırısında, Hamas liderinden Mervan İsa'yı öldürdüğünü iddia etti.

HAMAS’A AĞIR DARBE!

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu 2 hafta önce Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir tünele düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın "üç numarası" diye isimlendirdiği Mervan İsa'yı öldürdü. Mervan İsa'nın Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın yardımcısı olduğu aktarıldı.

ASKERİ BİR LİDER DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Aynı saldırıda Hamas'ın askeri liderlerinden Gazi Ebu Tamaa'nın da yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Hamas'tan söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail basını, yaklaşık iki hafta önce güvenlik kaynaklarına dayandırarak, Mervan İsa'nın Gazze'de vurulduğuna ilişkin iddiaları ortaya atmış ancak öldürüldüğünün teyit edilemediğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesinin yakınında bir eve düzenlediği saldırıda yangın çıktığı kaydedildi.