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Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 22:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:31

Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

Son dakika haberi | Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan milli takımın gruptaki son rakibi belli oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye&#039;nin EURO 2024&#039;teki son rakibi belli oldu

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Yunanistan'ı penaltılarda geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

TAKVİM BELLİ OLDU

A Milli Takım EURO 24'teki ilk maçını  18 Haziran'da Gürcistan'la oynayacak. Ay-Yıldızlılar 22 Haziran'da Portekiz'le, 26 Haziran'da ise Çekya ile karşı karşıya gelecek. 

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu - 1. Resim

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI


A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi

F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

Kaynak: TGRT Haber
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