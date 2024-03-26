Türkiye'nin EURO 2024'teki son rakibi belli oldu

26 Mart 2024 22:47 - Güncelleme : 26 Mart 2024 23:31

EURO 2024 play-off final karşılaşmasında Gürcistan, Yunanistan’ı konuk etti. Mücadelenin normal süresi ve uzatma devresi golsüz sona erdi. Yunanistan'ı penaltılarda geçen Gürcistan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye, Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

TAKVİM BELLİ OLDU

A Milli Takım EURO 24'teki ilk maçını 18 Haziran'da Gürcistan'la oynayacak. Ay-Yıldızlılar 22 Haziran'da Portekiz'le, 26 Haziran'da ise Çekya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI



A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



D Grubu: A yolu play-off galibi , Hollanda, Avusturya, Fransa



E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi



F Grubu: Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya