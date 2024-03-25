Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes yorumu: İsrail kararı yerine getirmeli

25 Mart 2024 19:07 - Güncelleme : 25 Mart 2024 20:04

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, bugün Gazze'deki ateşkesi görüştü. BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için yeni bir karar tasarısı ülkelerin oylamasına sunuldu.

Ramazan ayı olduğu için 'kalıcı' olması istenen 'acil ateşkes' talebi 14 Güvenlik Konseyi üyesinin tamamının evet oyu vermesiyle kabul edildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes kararının olumlu bir adım olarak görüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "BM Güvenlik Konseyi’nin, Ramazan ayı boyunca Gazze’de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze’ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, İsrail’in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir. Gazze’deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL, ABD PRGRAMINI İPTAL ETTİ

Kararın ABD'nin çekimser oy kullanmasıyla kabul edilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail heyetinin Washington'a yapacağı ziyareti iptal etme kararı aldı.

Beyaz Saray ise, BMGK'de verilen 'çekimser' oyun, ABD'nin Gazze politikasında bir temel değişiklik anlamına gelmediğini ifade etti. İsrail'in diplomatik ziyareti iptal etmesine dair bir bilginin kendilerinde bildirilmediğini söyleyen Beyaz Saray Temsilcisi Kirby, "Gelip gelmeme kararını İsrail'e bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.