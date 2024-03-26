İsrail ile iş birliği iddialarına MSB'den yalanlama 

26 Mart 2024 19:28 - Güncelleme : 26 Mart 2024 20:18

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Bakanlığın "İsrail ile işbirliği" yaptığı iddiaları kesin bir dille yalanlandı. "Türkiye'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir " denilen açıklamada, "faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'de ayrım gözetmeksizin hastane, okul, ibadethane, mülteci kampı ve sivilleri hedef alan şiddet eylemlerinin devam ettiği ifade edildi.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, mülteci kamplarını ve sivilleri hedef alan şiddet eylemleri devam etmektedir. Filistin'in her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistinlilere zarar verecek bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde bir faaliyetin içinde olması mümkün değildir.

Bu çerçevede Millî Savunma Bakanlığı'nın İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi iş birliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı da iddiaların manipülasyon amaçlı olduğunu söylerken, haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ocak ayında,

36. fasıl, Barut ve patlayıcı maddeler, pirotekni mamülleri, kibritler, piroforik alaşımlar, ateş alıcı maddeler başlığı altında 'Jel yakıt ve çakmak gazı'

93. fasılda ise Silahlar ve mühimmat, bunların aksam parça ve aksesuarları başlığı altında 'yivsiz av tüfeği yedek parça ve aksesuarları ile balıkçılık malzemeleri (zıpkın vb)' ihraç edildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Gümrük Tarife Cetvelinin fasıl başlıklarında yer alan ifadeler manipüle edilerek kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu yurtdışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."