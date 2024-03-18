Fransa yolladığı silahlarla Rusya'nın karşısında! Gerilimi tırmandıracak anlaşma

18 Mart 2024 20:28 - Güncelleme : 18 Mart 2024 20:30

Ukrayna’ya asker gönderme fikrini ortaya atan Fransa, Rusya ile tansiyonu yükseltecek bir adıma daha imza attı. Avrupa, Rusya karşısında Ukrayna’ya askeri desteklerini sürdürürken Fransa bu desteği katladı.

Rusya ile doğrudan çatışma olasılığına karşı Almanya’nın uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatları Ukrayna’ya göndermeyi reddetmesinden sonra Fransızların tedarik ettiği hassas güdümlü mühimmat Ukrayna’nın MiG-29 savaş uçaklarına başarıyla entegre edildi.

MIG-29'LARA ENTEGRE EDİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nde görev yapan bir MiG-29’un Fransız güdümlü mühimmatıyla birlikte uçuşu sırasında çekilmiş ilk fotoğrafta uçağın sol kanadının altındaki pilonda konuşlandırılmış AASM 250 Hammer güdümlü mühimmatı görülmekte. Zone Militaire tarafından yapılan habere göre Ukrayna Hava Kuvvetleri’nde hizmet veren Su-24M uçakları da Fransız mühimmatlarını taşıyacak şekilde modernize edildi.

HEM HAVA DESTEĞİ HEM TAARRUZ

Fransa, HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range) olarak bilinen Armement Air-Sol Modulaire’den (AASM) Ocak 2024’ten itibaren ayda 50 adet tedarik etmeye başladı. Safran tarafından geliştirilen Fransız akıllı havadan karaya stand-off mühimmatı olan bu mühimmat, hem yakın hava desteği hem de derin taarruz görevlerinde kullanılabiliyor.

Ukrayna merkezli Defense Express sitesine göre Ukraynalılar daha önce ABD tarafından sağlanan Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) ile saldırılar düzenliyordu ancak Washington’un Ukrayna’ya yardımı durdurması nedeniyle bu mühimmatların tedariki durduruldu. 5 Mart 2024’te Ukrayna kuvvetleri Kherson Oblastı’nın doğu yakasında bulunan Rus mevzilerine karşı AASM Hammer kullandı.

MACRON KRİZİ TETİKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 16 Ocak’ta yaptığı açıklamada Fransa’nın Ukrayna’ya MBDA SCALP EG (Storm Shadow) seyir füzelerini de içeren daha geniş bir destek paketinin parçası olarak AASM bombaları göndereceğini duyurmuştu. AASM SBU-54 HAMMER, hareketli kara hedeflerini veya yüksek hızlı çevik deniz hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma yeteneğine sahip.