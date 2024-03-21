Henüz 9 yaşındaki çocuk hayvanat bahçesinde dehşet saçtı!

21 Mart 2024 12:49 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:59

Hollanda'da kan donduran bir olayı 9 yaşındaki bir çocuk gerçekleştirdi. Alkmaar şehrindeki Rekerhout Evcil Hayvan Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden çocuk, 9 tavşanı ve 2 kobay faresini boğarak öldürdü. Bu ziyaret sırasında tek başına olduğu belirlenen çocuğun hayvanları öldürdükten sonra 'hiçbir duygu belirtisi göstermediği' açıklandı.

Çocuğun 12 yaşının altında olması nedeniyle herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtildi. Uzmanlar ise konuya ilişkin ailelere uyarıda bulundular.

''BİR HAYVANI ÖLDÜRÜRSENİZ NEDENİNİ ÇOCUĞA AÇIKLAYIN''

Psikiyatrist Esther van Fenema olayla ilgili şunları söyledi:

"Hayvanlar için üzülüyorum ama aynı zamanda bunu yapmak zorunda kalacak kadar kötü durumda olan küçük bir çocuk için daha fazla üzülüyorum. Evde bir hayvanı öldürürseniz; çocuğa nedenini açıklayın. Bu bir böcek olsa bile"