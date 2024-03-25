Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 81 ilde geçerli ‘Sıcak Yuva’ genelgesi uzatıldı

25 Mart 2024 09:55 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il genelinde uygulanan kış genelgesi olarak bilinen ‘Sıcak Yuva’ genelgesini uzattı.

Bakanlık yaptığı açıklamada kış şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il Valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na gönderdiği genelgenin 15 Nisan 2024 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

PSİKOSOSYAL DESTEK DE SAĞLANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın imzasıyla kış aylarının başlangıcında gönderilen genelge kapsamında, vatandaşlara yardım ve gerekli hallerde psikososyal destek sağlanıyor.

EVSİZ, MEKÂNSIZ VE KİMSESİZ KİŞİLERİN TESPİTİ YAPILIYOR

Kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmamasını teminen gerekli iş ve işlemlerin ivedilikle hayata geçirildiği genelge ile ilk olarak il ve ilçelerdeki evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılıyor.

OTEL VE PANSİYONLARDA KONAKLAMA SAĞLANIYOR

Bu kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştiriliyor. Kamu kurumu misafirhanelerinin uygun olmadığı durumlarda pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları sağlanıyor veya bir mekân bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis ediliyor.

Barınma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra ilde ve ilçede konaklatılan vatandaşların temizlik sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları da gideriliyor.