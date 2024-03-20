Altın, dolar, borsa! Uzman isimden madde madde yatırım tüyosu

20 Mart 2024 11:44 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:55

Seçimler öncesinde yatırımcı yönünü belirlemeye çalışırken bu akşam Türkiye saati ile saat 21:00'da açıklanacak. Analistler Fed'in faizleri bu ay pas geçeceğin kesin gözüyle bakıyor. Yurt içinde ise yaklaşan seçimlerle yatırımcı "Altın mı, borsa mı, döviz mi?" sorusunu soruyor. Ünlü Ekonomist Filiz Eryılmaz yatırımcılar için piyasaya yönelik beklentilerini TGRT Haber ekranlarında açıkladı.

Filiz Eryılmaz altın, döviz ve borsa için şunları kaydetti:

BU YIL YATIRIM İÇİN DOLAR TERCİH ETMEYİN

Dolar ve euro tarafı FED kararıyla birlikte biraz daha belirginleşecek. Ya biz dolar tarafında 103 altına inen güvercin bir fed olursa işte haziranda hala faiz indirimi devam ederse dolar endeksi geriler bu euro yukarı iter.

Bugün güvercin bir FED euro tarafındaki hareketi daha da arttırır ama daha şahin algılanan FED dolayısıyla euro tarafında güçlü bir yükselişi gündeme getirmez. Yani ciddi bir şahinlik ya da ciddi bir güvercinlik olması durumunda dolar euro tarafında bir belirgin hareket başlayabilir.

Benim beklentimi söyleyeyim, ben Avrupa tarafında faiz indiriminin yani Fed ‘den biraz daha erken ve Fed'le aynı dönem başlayacak kanaatindeyim. Dolayısıyla euro tarafında bir güçlenme beklerim, yakın vadede dolar tarafından belki işte bugün ki FED karar sonrasında biraz daha zayıflama emaresi beklerim.

O açıdan yani şunu söyleyeyim, bu sene portföyler de evet aslında bir herhangi bir ülkenin para birimini satın almak bir yatırım aracı değildir.

Fakat bizde özellikle işte kur çok yukarı gittiği için enflasyon karşısında korunma amacı olarak tercih ediliyor. Bu sene tercih edilmemeli. Bence dolar satın alma veya euro satın alma portföyleri bir şey katmayacaktır.

FİZİKİ ALTINI TERCİH EDİN

Bana şu soru çok geliyor, “Altının hangi türünü alalım?” Mümkünse ilk olarak fiziki altın sonrasında eğer mümkün değilse sizin için bunu online platformlardan yapabilirsiniz.

Çünkü alım satım arasındaki fark fiziki altın tarafında daha uygun olabiliyor. Bu açıdan fiziki altında kâr etme olasılığınız online platformlara göre, biraz daha yüksek.

Bu nedenle özellikle fiziki altınI öneriyorum. Bunun yanı sıra altın yatırım fonları var. Bakın inanılmaz kazandırıyor. Bakın TEFAS’a girdiğiniz zaman ya da fon bulma siteleri var. Şimdi reklama girmesin diye vermeyeceğim.

Bu siteye girdiğinizde fonlara baktığınızda altın fonlarına inanılmaz bir giriş var. Son dönemde hiçbir şey almasanız bile altın fonu alın. Altın sertifikası alın altınla ilgili direkt altın veya dolaylı her türlü enstrüman ağırlığı arttırılmalı.

Bakın bugün çok önemli bir alım fırsatı gelebilir. Eğer şahin bir FED olursa altın geri çekilirse almak lazım. Artık bu fırsat kaçar. Bir daha böyle bir şahin FED göremeyebiliriz. Belki göremeyeceğiz de takip ediyor olacağız.

Bugün gözümüz akşam FED kararı da olsun. Dolayısıyla alabiliyorsak hemen geri çekilme de gram altın olabilir, bu ons altın olabilir veya altına dayalı bir yatırım aracı almak lazım.

ALTIN İÇİN SEVİYE VE TARİH BELLİ OLDU

Kesin net zamanlama vermek elbette çok mümkün değil ama genel hani teknik olarak baktığımızda temel olarak baktığımızda bu sene sonu itibariyle ben gram altın tarafında 3 bin seviyeleri görürüz diye düşünüyorum.

Bakın altın en çok ne baskılıyor? Şu an başta Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri arttırması, yani dünyada faizler yüksek faiz altının en önemli rakibi en önemli düşmanı faiz yüksekse insanlar faize giderler, altından çakış yapıyorlar.

Şimdi dolayısıyla bugün örneğin işte FED'den güvercin bir adım görürsek haziranda faiz indirimi geleceği görürsek bu altın tarafındaki yükselişin daha erken başlamasını ve seviyelerin daha yüksek olmasını gündeme getirir.

Dediğim gibi ben çok büyük güvercinlik veya şahinlik beklemiyorum. Son dönemdeki tavrını koruyan fed olur. Bu senenin ikinci yarısından itibaren göreceğiz.

Güçlü yükselişleri gram altın tarafında ben mesela yaz aylarında 2.700, 2.500 2.700 arası seviyeleri göreceğimizi düşünüyorum. Üçüncü çeyrekten sonra da 3 binlere doğru hareketin çok daha hızlanacağı kanaatindeyim.

BORSADA YÜKSELİŞİ NE ZAMAN?