Bitcoin daha da yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş uyardı: Ya milyoner olacaklar ya da fakir

12 Mart 2024 11:58 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:21

Bitcoin 2 yılın sonrasında derin uykusundan uyandı. Yatırımcıların nefesini kesen yükselişler kaydeden Bitcoin, kripto piyasasını da uçurdu. Derin sessizliğin ardından yatırımcı fiyat hareketleri ve grafiklerinin başından bir an olsun ayrılmıyor. Yeni rekorlara ‘gebe’ olan Bitcoin ile ilgili sorulan tek bir soru var: Bitcoin daha da yükselecek mi?

Piyasa Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında canlı yayınlanan Yasemin Bozkurt ve Pınar Ergüder’in sunduğu ‘Bilmedikleriniz’ programında kriptolarla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

“KRİPTODA KUMAR MASASINA OTURUYORSUN, ZAR ATIYORSUN”

İslam Memiş, Bitcoin’in değerinin 72 bin doları aştığını dile getirerek, daha da yükselip yükselmeyeceği ile ilgili sorulara uyarıda bulunarak yanıtladı. Memiş, “ ‘Yeni yükselişler gelir mi gelmez mi?’ sorusunun cevabını da bir Allah biliyor, bir de bu sistemi kuranlar biliyor. ‘Ben bunu biliyorum, 100 bin dolar olacak’ diyenlere sorum şu: Madem çok biliyordun 68 bin dolardan 18 bin dolara gerilediği zamanlar insanlar varlıklarının yüzde 90’ını kaybetti. Uyarsaydın da uzman olduğunu görseydik. Manipülasyon piyasası var. Her an her şey olabilir. Yarın 100 bin dolar da olabilir 10 bin dolar da olabilir. Bunun arkasında herhangi bir devlet var mı, yok. Bunun arkasında herhangi bir sistem var mı, yok. Çıkıp biri bu sistem benim dedi mi, yok. O yüzden kumar masasına oturuyorsun, zar atıyorsun. Ne çıkacağını biliyor musun, bilmiyorsun. Bu da öyle bir piyasa. “ dedi.

BİTCOİN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Memiş , kriptolarda fiyatların 'yükselecek mi, düşecek mi?' noktasında ciddi belirsizliklerin olduğunu vurgulayarak, “Zaten girenler de neden girdi, herkes zarar da ya zengin olacağım lüks otellerde yaşayacağım, ya da fakir olacağım sokaklarda yatacağım. Son 3 yılda biz neler gördük. İntihar edenleri, iflas edenleri, boşananları gördük. Demek ki bu piyasa neymiş, çok da özgüvenli olmamak lazımmış. Dolayısıyla bu fiyatlar yükselecek mi, düşecek mi, noktasında ciddi belirsizlikler var. Burada bir sistemi algılamak lazım. Dijital bir ortam ve çağ var. Dünyada milyonlarca insan dijital bir birikim istiyor. Ve dolayısıyla ulus devletler de dijital paralarını hazırladı. Ne zaman dijital paralar açıklanacak ve kağıt paralar kalkacak. Böyle bir piyasa vardı, talep de vardı. Sistemle kazanç ve kaybetme noktasında farklı düşünmek lazım.” diye konuştu.

“YA MİLYONER OLACAKLAR YA DA FAKİR KALACAKLAR”

Bitcoinin 72 bin dolar seviyesinin üzerini gördüğünü dikkat çeken İslam Memiş, “Bu fiyatlar ileri gidebilir geri gelebilir. Yıl sonunda göreceğiz. Ya zengin olacaklar ya da fakir kalacaklar. Ya enkazı ya da milyonerleri göreceğiz. Bu konuda öngörüde bulunmak bence yanlış olur.” yorumunu yaptı.

KRİPTO PİYASASINA DÜZENLEMELER GELECEK Mİ?

Kripto piyasasında hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemelere de değinen İslam Memiş, “Piyasaya düzenleme gelmiyor, şirketlere düzenleme geliyor. Ortada bir pasta var. Hükümetler de devletler de diyor ki ‘Bu pastadan ben de payımı alırım’ diyor. O şirketler yasal düzenleme ile yetkilendirilecek, denetlenecek. Her işlem başına da para verecek. Başka bir yasal düzenleme yok. Önemli olan tüketici kanunu çıkacak mı? Tüketici statüsü çıkacak mı? Tüketici hakları çıkacak mı? Önemli olan bu. Yoksa ortaya bir para var, ben paramı alayım, bu eşitlikçi bir düzenleme değildir benim nazarımda.” dedi.

“YABANCI KAZANDIĞI İÇİN KREDİ NOT ARTIRIMLARI DAHA ÇOK GELECEK”

Fitch’in kredi notu artırımı ve piyasalara etkisinin ardından artırımlar ile ilgili de konuşan İslam Memiş, ‘daha çok artırımlar’ gelir diyerek şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları zaman zaman Türkiye’nin kredi görünüm notunu artırıyorlar. Belimiz büküldüğü zaman not artırımı yapıyorlar. Sıra indirime geldiği zaman peş peşe mermi gibi yağdırıyorlar. Bunların işi bu, kan emici bunlar. Neden mi? Burada yüzde 45’e kadar faiz artırımı geldi mi, geldi. İnsanlar fakirleşti mi, fakirleşti. Siz borsayı hem dolar bazlı hem de TL bazlı her gün yeni bir rekor kırdırıyor musunuz, kırdırıyorsunuz. Borsadan kazandın, faizden kazandın. Toplum ne oldu, fakirleşti. Çıkıyorlar, aferin, dersinize çok güzel çalıştınız. Politikalarınız çok doğru. Artık notu artıralım. Bu ‘gaz’ başka bir şey değil. Peki, notumuz yükseldi, ihracatta rekor kırdık, büyüme rakamlarında rekor kırdık, dolar 32-33 lira, nereye koyacağım bunu şimdi. Yıla 30 liradan başladı. Çarşıya pazara gittiğinizde enflasyonu nasıl hissediyorsun? Yüzde 70 mi hissediyorsun? Öyle bir şey yok yüzde 100 yüzde 150 hissediyorsun. O kadar büyüdük, o kadar ihracat rekorları kırıldı. Benim param ne oldu, eridi. Dolar niye gitti, TL neden değer kaybetti. İçeride fakirleşen biri varsa demek ki birileri zenginleşiyor. Birisi kaybediyorsa, birisi kazanıyor. İşte yabancı yatırımcılar şu anda kazandığı için not artırımları daha çok gelecek. Bakın çok gelecek diyorum, bu yıl içinde 3-4 defa kredi notları ile ilgili açıklama gelecek. Demek ki biri kazanıyor, demek ki biz kaybedeceğiz. O yüzden enflasyonun geçici olacağını düşünenler, biraz objektif olarak değerlendirmesi lazım. Cebine bakması lazım. En dürüst insanın cebidir. Başka kimse dürüst değildir. Cebine bakacak, ekonomi budur.”