Bitcoin'de direnç kırıldı! Kripto paralar yeni rekora yelken açtı

26 Mart 2024 10:53 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:55

Bitcoin EFT’lerden çıkan para nedeniyle kripto para piyasaları gerilemeye başladı. Yeni hafta ile yükselişe geçen kripto para piyasalarında toparlanma gözleniyor.

PİYASASININ DEĞERİ YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5,79 yükselişle 70,984 dolara kadar çıktı. En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 5,61 yükselişle 3,661 dolar oldu. Kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 4,81 artarak 2,68 trilyon dolara çıktı.

FONLARDAN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Coinshares'in paylaştığı verilere göre, küresel kripto para fonlarından geçtiğimiz hafta 942 milyon dolar çıktı. Kripto para bağlantılı fonlara 7 haftada 12 milyar dolardan fazla para girişi oldu. Bu da kripto paraların rekor seviyelere yükselmesini sağlamıştı.

DİRENÇ KIRILDI

Kripto para borsası ICRYPEX tarafında hazırlanan günlük kripto para bülteninde Bitcoin için yapılan yorumda şunlar kaydedildi:

BTC sabah saatleri itibarıyla %0.75 oranında değer kazancı ile 70.404 dolardan fiyatlanıyor. 60.775 dolardan destek aldıktan sonra yükseliş hareketi devam etmekte. 68.300 doların direnç olarak çalıştığını ve kırıldığını gördük.

Yükselişin devam etmesi için bu seviyenin üzerine kırılım gelmesi gerekiyordu ve geldi. 68.900 destek olarak çalışmaya başladıktan sonra tekrardan 72.000 dolara kadar yükseliş görülebilir.

70.000 dolar şu an için destek olarak çalışmakta. Bu seviyenin aşağısına bir kırılım gerçekleşmesi durumunda ise 66.000 dolara kadar geri çekilme görülebilir.