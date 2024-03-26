Gram altında 100 liralık kayıp! İslam Memiş alım fırsatı için seviye verdi

26 Mart 2024 09:59 - Güncelleme : 26 Mart 2024 10:02

Gram altın küresel piyasalardaki yatırımcıların temkinli adımları ve dolar/TL kurundaki yavaşlamayla beraber düşüşe geçti. Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarının yönünü ve alım fırsatını değerlendirdi.

PCE VERİLERİ BEKLENİYOR

Ons altın salı günü 2 bin 170 dolar seviyelerindeki hareketlerine devam ediyor. Yatırımcılar bu hafta açıklanması beklenen ve FED faiz kararlarını etkileyecek olan PCE verilerine odaklanırken temkinli adımlar altının dar bantta hareket etmesine neden oldu. Bununla beraber FED’in bu yıl 3 faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altının cazibesini artırdı.

FAİZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan Fed Guvernörü Lisa Cook Pazartesi günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına karar verirken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

Piyasalar şu anda Fed'in Haziran ayında faiz indirimine başlaması ihtimalini, toplantı öncesinde görülen %55 civarındaki ihtimale kıyasla yaklaşık %70 olarak fiyatlandırıyor. Yatırımcılar aynı zamanda finansal piyasalara yönelik potansiyel risklere karşı Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki jeopolitik gelişmeleri de izlemeye devam etti.

İslam Memiş ons ve gram altını değerlendirdiği açıklamalarında şunları kaydetti:

ONS ALTINDA UZUN VADELİ BEKLENTİ POZİTİF

"Ons altın fiyatı toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım.

Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar bir 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz.

O yüzden ons altın tarafında kısa vadede negatif orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor.

ALIM FIRSATI İÇİN HANGİ SEVİYE ÖNEMLİ?

Gram altın TL geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme vardı. Düşüşlerde kademeli alım fırsatı gelecek. Önümüzde 15 gün boyunca altın fiyatları sakin seyirine devam edecek. Düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var karşımızda.

Geçen hafta gram altında 2548 lira seviyesine kadar yükseliş gördük. Şu anda 2438 liradan işlem görüyor. Geçen hafta ve şimdi arasında 110 liralık bir düşüş var.

Altın gram için 2400 lira seviyesi altındaki sarkmaları takip ediyor olacağım. Şimdiki seviyelerden ise riske atmamak için alım yapılabilir. Yüzde elli alım yapılabilir. Diğer yüzde elli ise 2400 lira altına sarkmalarda yapılabilir.