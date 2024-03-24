DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden ‘emekli’ üzerinden yapılan haberler ile ilgili yalanlama geldi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere karşı uyaran DMM'den, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı” iddiası doğru değildir.” açıklaması yapıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) seçim öncesi ‘emekli’ üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında bir tartışma yaşandığına dair iddiaları yalanladı. “Mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.” açıklaması yapan DMM, emeklilere yapılan zamlar ve desteklere açıklık getirdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAKAN ŞİMŞEK ARASINDA TARTIŞMA YAŞANMADI"
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır.
Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır.
"EMEKLİLER İLE İLGİLİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır.
Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.”