DMM'den emekli ödemeleri ile ilgili tartışma haberlerine yalanlama!

24 Mart 2024 12:49 - Güncelleme : 24 Mart 2024 13:12

Ayaydın'dan emekli maaşını 15 bin liraya tamamlama sözü! Evlenenlere 5 bin lira kira yardımı

Ayaydın'dan emekli maaşını 15 bin liraya tamamlama sözü! Evlenenlere 5 bin lira kira yardımı

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Kamu bankalarının promosyon artışı yarışı kızıştırdı! En yüksek emekli ödemesini hangi banka yapıyor?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) seçim öncesi ‘emekli’ üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında bir tartışma yaşandığına dair iddiaları yalanladı. “Mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.” açıklaması yapan DMM, emeklilere yapılan zamlar ve desteklere açıklık getirdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAKAN ŞİMŞEK ARASINDA TARTIŞMA YAŞANMADI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında Kabine Toplantısının öncesinde veya sonrasında böyle bir diyalog yaşanmamıştır.

Elektrik faturalarında birinci kademede yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Ayrıca emeklilere verilen bayram ikramiyelerine 2024 yılında yüzde 50 zam yapılmıştır.

"EMEKLİLER İLE İLGİLİ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır.

Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.”