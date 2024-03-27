Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı TGRT Haber'e konuştu! Çiftçinin yüzünü güldüren haber

27 Mart 2024 10:18 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:26

Cem Küçük'ün Günaydın Türkiye programına katılan Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, deprem sonrası yaptıklarını anlattı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen cami ve yapıtları hızla onaran belediye aynı zamanda çiftçinin beklediği müjdeyi de verdi. Çiftçiye en çok yardım sağlayan belediyelerden biri olan Şahinbey Belediyesi, şehir yapılanmasında borçlanmadan gelişim sağlayan örnek belediyeciliklerden biri olduğunun altını çizen Tahmazoğlu'nu diğer projelerden de tek tek bahsetti.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK CAMİSİ YAPILDI!

Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi olan Şahinbey, Şubat depremlerinden hasar aldı. Ancak en hızlı deprem yaralarını saran ilçe oldu. Mehmet Tahmazoğlu, göreve ilk geldiklerinden itibaren yaptıkları kentsel dönüşüm sayesinde hasarın az olduğunun da altını çizdi. Öte yandan ilçenin en büyük problemi trafik sorunu neredeyse kalmadığını ifade eden Tahmazoğlu, trafikte özellikle yollara köprüler yaparak bu sorunu aştıklarını belirtti.

Tahmazoğlu, 5 ayda süren çalışmanın ilçenin yükünü hafiflettiğini de hatırlattı. Ayrıca belediyenin kendi imkanlarıyla yapılan bu projelerden en önemlisi ise Tünel yapımıydı. Tahmazoğlu, "tünelin yapım aşamasında yaşanan deprem sonrası daha hız kazanarak Yeşilvadi bulvarına bağlanan bir tünel yapıldı. Bu tünel sayesinde 1 dakikalık ulaşıma düştü" dedi.

Türkiye'nin en büyük ikinci Milli kütüphanesi yapılıyor. Birçok bölümü olan kütüphane bireysel çalışmaların yanı sıra görme ve duyma engelli vatandaşlara da hitap eden odalar mevcut olacak. Yüzde 90'nına varılan kütüphanenin yaklaşık 1 ay sonra açılacağının altını çizdi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN ÇİFTÇİLERE MÜJDE!

Geleneksel sporların yapılacağı tarihe ışık tutan bir alan yapıldı. Bu alanda tarihsel tüm spor müsabakalarının yanı sıra yüzme, gibi eğitimlerde veriliyor. Öğrencilere ücretsiz ancak alandan yararlanmak isteyen vatandaşlarda belli ücret karşılığında üye olabilirler. Tahmazoğlu, her yıl gençlere spor ayakkabı hediye ettiklerinin altını çizdi.

Tahmazoğlu sözlerine; "Ötesi Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olacak camiinin de inşaatı bitti. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin yanı sıra modern bir yapı olacak. İçinde avize olmayacak. Spot ışıklandırma ile ferah bir kubbe sağladık. Çocuklar için oyun alanları, kurslar mevcut. Çocukların anne babaları camilere getirmelerini istediğimiz bir yapı olmasını istedik." cümleleriyle devam etti.

Tahmazoğlu, çiftçilere sağladıkları imkanlar hakkında tek tek konuştu;

"80 bin kırsal alanda çiftçilerimiz var. Burada arpa ve buğdayı toplam alıp yarı yarıya çiftçiye satıyoruz. Hayvanların yemlerinin yarısını karşılıyoruz. 7 yıldır bu destekleri hiç kesmedik. Şehirden köye böylece göç başladı. Köyde kalıp hayvancılık yapan kişilere hayvan verdik. Çiftçimiz kendi ayakları üzerinde duruyor. Çiftçilerimize ayrıca yetiştirecekleri fidanları da yarı yarı fiyatına veriyoruz. Tek bir hedefimiz kaldı oda Fırat nehrinin suyunu getirip sulu tarıma geçerek alanlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Üründe en yerli ve doğal ürünler olacak."