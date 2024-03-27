IC Enterra halka arz için talep topluyor! İşte Entra hisse fiyatı

27 Mart 2024 10:08 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:12

IC Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz süreci bugün başlıyor. IC Holding'in enerji sektöründeki şirketi IC Enterra 'Entra' koduyla 27-29 Mart tarihlerinde talep toplayacak.

IC ENTERRA HALKA ARZ HİSSE FİYATI BELLİ OLDU

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da ENTRA kodu ile işlem görmeye başlayacak. 27-29 Mart tarihlerinde talep toplayacak Entra halka arz yenilenebilir enerji projelerinde ülkemizin enerji talebini karşılamak, yeni istihdam oluşturmak ve yerel ekonomiye destek olmayı hedefliyor.

IC Enterra halka arzdan elde ettiği gelirin büyük bölümünü yeni yatırımlarda kullanacak. Şirket gelirlerini artıracak projeleri sektöre kazandırmayı hedefliyor.

ELEKTRİK SATIŞLARINDAN GELİR 2,9 MİLYAR LİRA

IC Enterra'nın halka arz toplantısında büyüklüğü ve mevcut portföyü hakkında da bilgi veren C Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok şu ifadeleri kullandı: "2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 seviyesine ulaşmış bulunuyor. Yine 2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kilovatsaat düzeyinde gerçekleşirken, elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir 2,9 milyar lira oldu. IC Enterra Yenilenebilir Enerji olarak Türkiye’de ve yurt dışında enerji dönüşümüne katkı sağlamaya hazırız."

IC ENTERRA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 27-28-29 Mart 2024

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 369,565,717 lot

Hisse Fiyatı: 10 TL

Bist Kodu: ENTRA

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 3,69 Milyar TL

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. halka arzı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olup Yıldız Pazar'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

IC ENTERRA TEKONOLOJİ A.Ş KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 2.1 Milyon katılım ~ 132 Lot (1320 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 111 Lot (1110 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 96 Lot (960 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 84 Lot (840 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 75 Lot (750 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 68 Lot (680 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 61 Lot (610 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 57 Lot (570 TL).

ENTRA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Entra) halka arzı katılım endeksine uygun değildir.