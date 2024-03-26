Altın fiyatlarında ‘çoklu kur’ kafa karıştırıyor! Gram Kapalıçarşı’da düştü, tabelada yükseldi

26 Mart 2024 16:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:13

Artık altından bile değerli, fiyatlar tırmanıyor! Uzmanlardan kakao için ‘10 bin dolar’ uyarısı geldi

Artık altından bile değerli, fiyatlar tırmanıyor! Uzmanlardan kakao için ‘10 bin dolar’ uyarısı geldi

Seçim öncesinde altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Altında alım satım arasındaki makas giderek artarken, fiyatlar da kafa karıştırıyor. Gram altın bankalararası piyasada yükselişini sürdürürken, Kapalıçarşı’da kayıp yaşıyor.

ALTIN FİYATLARI KAPALIÇARŞI’DA DÜŞTÜ, TABELADA YÜKSELDİ

Merkez Bankası’nda ayrı, bankada ayrı, serbest piyasada ayrı fiyat oluşurken, alım satım arasındaki makas iyice açıldı. Altın almak isteyenlerin kafası da farklı fiyatlarla karıştı. Altının gram fiyatı yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından bankalararası piyasada yüzde 1,23 artışla 2 bin 271 liraya çıktı. Dün, ons altın ve dolar kurundaki artış sonrasında değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,7 primle 2 bin 244 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişin ortasında fiziki piyasalarda yani Kapalıçarşı’da ise altın fiyatlarındaki düşüş dikkati çekti. Buna göre bankalararası piyasada (tabela kuru) yüzde 1,2 artışla 2 bin 271 liraya çıkan gram altın, Kapalıçarşı’da ise saat 13.30 itibarıyla yüzde 1,32 değer kaybıyla 2 bin 395 liradan fiyatlandı.

DAPRHANE ALTIN SERTİFİKASI YÜKSELDİ

Borsa İstanbul’da 1 gram altına denk gelen 100 Darphane altın sertifikası 2 bin 431 liraya ulaştı.

ALIM SATIM MAKASI 250 TL’YE KADAR ÇIKTI

Fiziki piyasalar ile bankalararası makas son olarak 250 TL’ye kadar çıkmıştı.

Aradaki makasın açılmasına "altın ithalatına yönelik kotanın bulunmasını ve eldeki altın stoklarının talebi karşılamaya yetmemesini" gerekçe gösteren uzmanlar ise altın ithalatına getirilen kotanın belirli bir süreliğine kaldırılmasını önermişti.

ONS ALTINDA FED SİNYALLERİ TAKİP EDİLİYOR

Küresel piyasalar ons altında Fed yetkililerin yönlendirmelerini takip ediyor. Bu bekleyişin ortasında para piyasalarında Fed’in haziranda ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 olarak ölçülüyor.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler ise özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktarıyor.