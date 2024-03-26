İstanbul'un yeniden dağı taşı altın oldu! Dünya'da en çok ziyaret edilen şehir sıralamasında rekor kırdı

26 Mart 2024 11:50 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:51

Milyonların yeni tutkusu trend oldu! Uyku turizmi sadece “İyi geceler” vaat ediyor

Milyonların yeni tutkusu trend oldu! Uyku turizmi sadece “İyi geceler” vaat ediyor

İstanbul, turizmde dünya ülkeleriyle yarıştı. 2024 yılının ilk yarısı tamamlanmadan İstanbul'a toplamda 2 milyon 457 bin 518 ziyaretçi geldi. Yüze 8,08 oranında artan ziyaretçi sayısında en dikkat çekenler ise Ruslar oldu. Pandemi sonrası güven indeksi yükselen İstanbul'a gelen ziyaretçiler hem ekonomik hem de güvenli olduğundan dolayı tercih ettiklerini ifade etti. Rusların sayısındaki artış ise Türkiye ve Rusya arasındaki sağlıklı etki oldu. Öte yandan Kültür Turizm Bakanlığı verileri paylaştı.

İSTANBUL'UN DAĞI TAŞI ALTIN!

Gelen turistlerin çoğu yatırımlarının ve paralarının burada değerlendiğini ifade etti. Bu da akıllara eski efsane olan İstanbul'un dağı taşı altın tabirini getirdi. 90'lı yıllarda ülke içindeki göçü tetikleyen bu tabir şimdilerde ise turistleri çekiyor.

İstanbul sıralamada adeta ülkelerle yarıştı. Şehir tek başına 6 büyük ülkeyi geçerek lider oldu. İşte İstanbul ve diğer ülkelere gelen ziyaretçi sayısı;

İstanbul’a şubat ayında giriş yapan en çok ziyaretçiyi 138 bin 957 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 95 bin 465 kişi ile Almanya ikinci, 75 bin 312 kişi ile İran üçüncü, 56 bin 430 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) dördüncü oldu. İngiltere’yi sırasıyla 48 bin 902 kişi ile Fransa, 43 bin 415 kişi ile Suudi Arabistan ve 41 bin 472 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi.

İstanbul'da en çok ziyaret edilen yerler ise Ayasofya Cami, Yerebatan sarnıcı, Sultanahmet Cami, Eyüp Sultan Cami, Ortaköy, Taksim ve Karaköy oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI!

Kültür Bakanlığı aynı zamanda ziyarete gelenlerin İstanbul Havalimanını tercih etmesi de dikkatlerden kaçmadı. İstanbul'a hava yoluyla ziyarete gelenlerin yüzden 70'i İstanbul Havalimanını tercih etti. Bu rakamlarda İstanbul Havalimanı da rekor kırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanından da yine şubat ayında 381 bin 508 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ikinci sınır kapısı olurken havayoluyla İstanbul’a giriş yapan yabancıların yüzde 29,64’ünü oluşturdu.