Son dakika! Seyyanen zamda kritik tarih, AK Partili isimden açıklama

23 Mart 2024 12:27 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:42

Son dakika! Milyonlarca emekli hükümetten seyyanen zamma ilişkin gelecek açıklamayı bekliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bir televizyon kanalında emeklileri heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

CUMHURBAŞKANIMIZ ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

DÜZENLEME YAPILDI

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı.

Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

TARİH VERDİ

"Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz.

Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar.

Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."