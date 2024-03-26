Uygun maliyetli finansman destekleri devreye alınıyor
Bakan Şimşek, EBRD'nin deprem bölgesine 500 milyon avroluk kaynak sağlamasını değerlendirerek "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının deprem bölgesine yönelik kaynak sağlamasını yorumladı.
FİNANSMAN DESTEKLERİ DEVREYE ALINIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, EBRD tarafından deprem bölgesi için sağlanan finans imkanına yönelik paylaşım yaptı.
Deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğuna işaret eden Şimşek, "Bütçedeki tüm imkanlarımızı bu doğrultuda seferber ettik.
Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye alıyoruz. EBRD'ye sağlayacağı kaynak için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.