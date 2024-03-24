Fatih Terim'e sürpriz görev: Türkiye'ye dönüyor!

24 Mart 2024 18:46 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:50

Yunantistan temsilcisi Panathiniakos'un teknik direktörlük görevini yürüten Fatih Terim, ligde rakipleriyle kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Yunan ekibini liginde şampiyonluğa taşımak isteyen Fatih Terim'in Türkiye'ye geri döneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

'FATİH TERİM TFF BAŞKANLIĞI TEKLİFİ ALDI'

Ajansspor'un Pao Pantou'dan aktardığı habere göre; Fatih Terim, Panathiniakos'taki sözleşmesi bittikten sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yapması için teklif aldığını söyledi.

TEKLİFİ ASKIYA ALDI

Yunanistan ekibinde mutlu olduğunu ve uzun yıllar kalarak Panathiniakos'u şampiyon yapmak istediğini ifade eden Fatih Terim'in gelen teklifi şimdilik askıya aldığı öne sürüldü. Terim'in TFF başkanlığı için gelen teklifi yıl sonunda değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

YAKIN ÇEVRESİNDEN BASKI VAR

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre de, Terim'in yakın çevresinin bu teklif konusunda tecrübeli futbol adamına baskı yaparak, görevi kabul etmesi gerektiğini ve bu görevin kendisine yakışacağını ilettiği iddia edildi.

Yunan ekibi Panathiniakos ile 18 maça çıkan Fatih Terim, 10 galibiyet alırken 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.