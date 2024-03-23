Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması

23 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:16

Serie A ekiplerinden İnter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından İtalyan medyasına konuştu. Hakkında çıkan transfer iddialarına cevap veren Çalhanoğlu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TRANSFER İDDİALARINA NET CEVAP

Sportmediaset'e açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, Inter ile Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeleriyle ilgili, "Denedik ama Futbol böyle, gelecek sezon tekrar deneyeceğiz. Şimdi İtalya'da şampiyonluğa odaklandık" Inter'deki geleceğine ilişkin de konuşan Çalhanoğlu, "Kesinlikle Inter'de kalacağım" ifadesini kullandı.

MONTELLA'YA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Milli Takım'ın İtalyan hocası Montella'dan da övgüyle bahseden Hakan Çalhanoğlu, "Takımı nasıl yönetmesi gerektiğini biliyor. Onunla iyi bir atmosfer var, mutluyuz" diye konuştu.

KONTRATI 3 YIL SONRA BİTECEK

Suudi Arabistan takımlarının radarında olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Inter formasıyla 33 maçta forma giydi. Milli yıldız bu maçlarda 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.