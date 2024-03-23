Semih Kılıçsoy için alınan tartışmalı kararın perde arkası

23 Mart 2024 12:43 - Güncelleme : 23 Mart 2024 12:47

Tartışmalı kararla A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy için Beşiktaş, U21 maçına çıkarma yaptı. Milyonlarca Beşiktaş taraftarı karara sebep olanlara tepki gösterirken Semih Kılıçsoy’u destekledi. Beşiktaşlı tüm yetkililer, genç golcüyü telefonla arayarak destek olurken oynanan Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçında bu destek devam etti.

SANTOS'UN 3 YARDIMCISI DA MAÇTA

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba ile U19 takımının eski hocası olan ve şu anda teknik heyette yer alan Serdar Topraktepe maçı izlemek için Pendik Stadı'na giderken bu ikilinin yanı sıra Fernando Santos'un ekibinden 3 isim de maçta yer aldı.

HAMİT ALTINTOP ETKİSİ

Genç yıldızın Ümit Milli Takım’a gönderilmesinin perde arkası ortaya çıktı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ilk 11’de düşündüğü 18 yaşındaki forvetin yönetici Hamit Altıntop’un önerisiyle U21’e gönderildiği öne sürüldü. Semih gibi ilk kez davet alan Nürnbergli Can Uzun’un A Milli Takım’da kalmasında da Altıntop’un gurbetçi oyuncular üzerindeki etkisinin olduğu belirtildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesindeki basın toplantısında Semih Kılıçsoy kararı hakkında konuştu. “Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu” diyen İtalyan çalıştırıcı, “Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum. Burada az oynayacağına orada daha fazla oynamasını istedim” ifadelerini kullandı.

''ÇIKAR OYNARIM''

A Milli Takım’dan ayrılarak Ümit Milli Takım’ın kafilesine katılan Semih Kılıçsoy ise moralini yüksek tutmaya çalışıyor. Semih’in yakın çevresine, “Ümit Milli, A Milli fark etmez. Gürcistan maçında çıkar oynarım” dediği öğrenildi.