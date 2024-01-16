Kayserispor maçı sonrası Galatasaray'dan flaş açıklama: "Bu böyle devam etmeyecek!"

16 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 09:34

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u evinde 2-1 yenen Galatasaray, lider Fenerbahçe ile olan puan farkını korumayı başardı. Cimbom karşılaşmanın ardından hakem kararlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılılar, Dries Mertens'in faul gerekçesiyle iptal edilen golü öncesinde yaşanan pozisyonu ve Kayserispor'un kazandığı penaltının görüntüsünü paylaştı.

GALATASARAY: "BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!"

Galatasaray'ın açıklamasında, "Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Bu böyle devam etmeyecek!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: