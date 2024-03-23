Macaristan Türkiye maçı özet, golleri kim attı?

23 Mart 2024 00:39 - Güncelleme : 23 Mart 2024 00:52

Milli heyecanın yaşandığı Macaristan - Türkiye hazırlık maçı nefesleri kesti. İtalyan Teknik Direktör Montella yönetiminde EURO 2024 yolunda ilerleyen A Milli Takımımız, Macaristan'a konuk oldu. Maç sonucu heyecan ile bekleniyor.

MACARİSTAN - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI

Türkiye'nin EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Macaristan'a konuk olan A Milli Takım, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşma, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleşti ve ev sahibi Macaristan'ın 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltı golüyle galibiyetiyle sona erdi.

İlk yarının 0-0 bitmesinin ardından, ikinci yarıda ilk gol Macaristan'dan geldi. Semih Kılıçsoy gerginliği ardından oynanan hazırlık maçında A Milli Takım, ikinci yarıda Macaristan'dna Szabolacsi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 yenildi.

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Maç öncesinde merakla beklenen 11'ler de belli oldu. Macaristan'ın kadrosunda Gulacsi, Lang, Balogh, Szalai gibi isimler sahaya çıkarken, Türkiye'nin kadrosunda Mert, Zeki, Samet, Ozan, Rıdvan gibi oyuncular forma giydi.

A MİLLİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇI BELLİ OLDU

A Milli Takım'ın EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki bir sonraki maçı da belli oldu. Milliler, 26 Mart Salı günü Avusturya ile karşılaşacak. Bu maç, takımın turnuva öncesi son hazırlık maçı olacak.