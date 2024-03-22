22 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:34
Son dakika! Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı duyuruldu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
TFF, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.
SEÇİM NEDENİYLE MAÇLAR HAFTA İÇİ OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
DÖRT BÜYÜKLERİN MAÇLARI
Galatasaray - Hatayspor: 2 Nisan Salı | 20.30
Konyaspor - Trabzonspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30
Başakşehir - Beşiktaş: 4 Nisan Perşembe| 20.30
Süper Lig'de 31. haftanın programı şu şekilde:
Kaynak: TGRT Haber