Son dakika! Süper Lig'de 31. haftanın programı açıklandı

22 Mart 2024 15:30 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:34

TFF, Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı.

SEÇİM NEDENİYLE MAÇLAR HAFTA İÇİ OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DÖRT BÜYÜKLERİN MAÇLARI

Galatasaray - Hatayspor: 2 Nisan Salı | 20.30

Konyaspor - Trabzonspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30

Başakşehir - Beşiktaş: 4 Nisan Perşembe| 20.30

Süper Lig'de 31. haftanın programı şu şekilde: