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22 Mart 2024 22:32 - Güncelleme : 22 Mart 2024 22:37

TFF flaş karar! Hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen ceza iptal edildi

TFF Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. Alınan bu karar akıllara Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırıyı getirirken tartışmalara da neden oldu. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber | Anadolu Ajansı
TFF flaş karar! Hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen ceza iptal edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor'un TFF Yönetim Kurulu tarafından 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü.

44. MADDE OY BİRLİĞİYLE İPTAL EDİLDİ!

Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen ilgili bendin iptaline karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür." maddesini eklemişti.

TFF flaş karar! Hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen ceza iptal edildi - 1. Resim

AKILLARA HALİL UMUT MELER GELDİ

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca’ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. Cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Koca'nın cezası sürekli hak mahrumiyetine dönmüştü.

Koca, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada olaydan özür dilemiş ve mahcubiyet duyduğunu söyleyerek istifa etmişti.

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Kaynak: TGRT Haber | Anadolu Ajansı
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