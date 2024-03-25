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25 Mart 2024 15:13 - Güncelleme : 25 Mart 2024 15:15

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu

Trendyol 1. Lig’in 30 ve 31. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol 1. Lig&#039;de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı şu şekilde:

30. hafta
12 Nisan Cuma
20.00 Manisa FK - Eyüpspor

13 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16.00 Boluspor - Ümraniyespor
19.00 Altay - Çorum FK

14 Nisan Pazar
13.30 Tuzlaspor - Göztepe
16.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19.00 Kocaelispor - Giresunspor

15 Nisan Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
20.00 Adanaspor - Bodrum FK

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu - 1. Resim

31. hafta
19 Nisan Cuma
20.00 Altay - Manisa FK

20 Nisan Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor
16.00 Giresunspor - Göztepe
19.00 Eyüpspor - Boluspor

21 Nisan Pazar
13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Çorum FK - Adanaspor
16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü

22 Nisan Pazartesi
20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı belli oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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