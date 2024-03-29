178 saatlik kamera kaydı 560 bin TL’lik vurgunu ortaya çıkardı!

29 Mart 2024 20:45 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:49

Kayseri'de bir dolandırıcı, 70 yaşındaki adamı telefonla arayarak kendini polis olarak tanıttı. Adamı korkutarak altınlarını güvenli bir yere koymasını isteyen dolandırıcı daha sonra altınları alarak kaçtı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 178 saatlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin yaşlı adamdan altınları aldığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.