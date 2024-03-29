İsrail, Hizbullah'ı radarına aldı: Saldırıları artıracağız

29 Mart 2024 19:42 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:42

İsrail, Gazze’de 3 noktaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

İsrail, Gazze’de 3 noktaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

The Times of Israel'in haberine göre, Bakan Gallant, Safed'deki Kuzey Ordu Komutanlığında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gallant'ın söz konusu açıklamaları, İsrail insansız hava araçlarının Lübnan'ın Sur kentinin Bazuriye beldesi yolunda gerçekleştirdiği bir saldırıda Hizbullah mensubu Ali Abd Hasan Naim'in öldürülmesi ve savaş uçaklarının Suriye'nin Halep şehrindeki uluslararası havalimanı ile savunma fabrikalarını hedef aldığı iddia edilen saldırıların ardından geldi.

İsrail'in Hizbullah'a karşı "savunma pozisyonunun artık takibe dönüşeceğini" dile getiren Gallant, "Beyrut'ta, Şam'da ve daha uzak yerlerde örgütün faaliyet gösterdiği her yere ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"HAREKAT GENİŞLEYECEK, KUZEYDEKİ SALDIRI ORANI ARTACAK"

Lübnan'da oluşan zararların sorumlusunun Hizbullah ve öldürülen mensuplarının sorumlusunun da Hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah olduğunu savunan Gallant, İsrail ordusunun "(Hizbullah'a karşı) harekatı genişleteceğini ve kuzeydeki saldırı oranını artıracağını" kaydetti.