İsrail, Gazze’de 3 noktaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

29 Mart 2024 19:17 - Güncelleme : 29 Mart 2024 19:23

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor. İsrail ordusu, yerleşim yerlerini ve insani yardım konvoylarını acımasızca hedef alarak binlerce Filistinlinin ölümüne sebep oluyor. Bugün, İsrail güçleri bölgenin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde 2 ayrı saldırı düzenledi.

Saldırılarda sivillere yardım ulaştırmakla görevli 10 polisin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

MÜLTECİ KAMPI'NA HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Saldırılarına bölgenin dört bir yanında da devam eden İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlediği hava saldırısında ise 8 Filistinli yaşamını yitirdi.