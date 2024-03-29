Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara sahip çıkmalıyız

29 Mart 2024 20:15 - Güncelleme : 29 Mart 2024 20:30

İsrail, Gazze’de 3 noktaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

İsrail, Gazze’de 3 noktaya saldırdı: Çok sayıda ölü var

Sandık Yönetim Kurulu ile iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BU TABLOYU DAVA İLE İZAH EDEMEZ"

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sandıklara sahip çıkmalıyız. Hakkın rızasını halkımızın duasını almak için çalıştık, ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik. Bavul bavul dolarlar euroların siyaseti kirlettiği bir ortamda kimse bu tabloyu dava ile izah edemez.

"MÜSAADE ETMEYİZ"

Pazar günü inşallah muradımıza ereceğiz. Seçim sandıkta kazanılır. Sahada yoksanız sandıkta zaten bir şey çıkmaz, sonuç beklemeyin. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Ama bize emanet edilmiş tek bir oyun ziyan edilmesine müsaade etmeyiz.

"5 YIL KAYBOLUP GİTTİ"

Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız.

Yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kayboldu gitti. İnşallah bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız. Murat Kurum kardeşimizin becerisine güveniyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir sabaha uyanacağına inanıyorum.

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