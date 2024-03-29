Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var!

29 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:36

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu

‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu

Siirt’te tüp kamyoneti devrildi, facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, Ömer Ö. yönetimindeki 56 KE 466 plakalı tüp yüklü kamyonet, Siirt-Şirvan karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.