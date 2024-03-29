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29 Mart 2024 18:30 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:36

Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var!

Siirt'te, dolu tüplerle yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken, facia son anda önlendi.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt&#039;te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var!

Siirt’te tüp kamyoneti devrildi, facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, Ömer Ö. yönetimindeki 56 KE 466 plakalı tüp yüklü kamyonet, Siirt-Şirvan karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var! - 1. Resim

Kazada, sürücü Ömer Ö. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gaz dolu tüplerin patlamaması ise faciayı önledi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Siirt'te tüp kamyoneti devrildi: Yaralılar var! - 2. Resim

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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