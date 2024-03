‘Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldüren şüpheliye istenen ceza belli oldu

29 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 29 Mart 2024 17:42

Fatih'te "Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli çay ocağında Ramazan Pişkin, Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih’te 31 Ocak 2024’de ‘’Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri’’ isimli çay ocağında ‘Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Erkan Baykut’a (24) yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü söyledi.

BİLGİ SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.’nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin' in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı.

KULLANDIĞI BIÇAK İLE YAKALANDI

Hazırlanan iddianamede yapılan çalışmalar sonucu evi tespit edilen şüphelinin operasyonda banyo kısmında saklandığının görüldüğü, ekiplere direnmesi üzerine ise orantılı güç kullanılarak şahsın muhafaza altına alındığı, olayda kullandığı bıçak ve üst aramasında ele geçen telefona el konulduğu ve şüphelinin yapılan kimlik tespiti sonucu ‘Erkan Baykut’ olduğunun belirlendiği aktarıldı.

SABOOR MURADI OLDUĞUNU SANMIŞ

Şüpheli Baykut’un ifadesine yer verilen iddianamede, Ramazan Pişkin’i tanımadığını, kendisini Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, Saboor Muradı isimli kişinin uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, 2021 yılı itibariyle Saboor Muradı isimli şahsı görmediğini ancak Ramazan Pişkin’i bu kişi olarak bildiğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin ayrıca, Ramazan Pişkin' i ilk kez 2021 yılı ortalarında sosyal medyadan gördüğünü, olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde gördüğünü, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı' nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını söylediği kaydedildi.

“NİYETİM TŞA ATMAKTI”

Şüpheli Baykut’un ifadesinin devamında ayrıca, olay günü Kasımpaşa' da ki evinden çıkarak Ramazan Pişkin'in iş yerine gittiğini, niyetinin kendisine taş atıp yaralamak olduğunu, çay ocağına girince tek başına sandalyede oturan Ramazan Pişkin' in ayağa kalktığını, kendisinin Saboor Muradı olduğunu hissetmesiyle kendisinden geçerek taş fırlattığını, bunun üzerine Ramazan Pişkin' in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek kendisini yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi. İddianamede ayrıca, ölen Ramazan Pişkin’in kardeşi Mehmet Pişkin' in şikayetçi olduğu da belirtildi.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Erkan Baykut’un ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.