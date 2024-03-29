Ünlü YouTuber ortalardan kayboldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

29 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:14

Sosyal medyada YourFellowArab olarak tanınan Addison Pierre Maalouf'un kaybolmadan önce ünlü savaş lordu Jimmy "Barbecue" Cherizier ile röportaj yapmak üzere şiddet olaylarının yaşandığı Haiti'ye gittiği bildirildi.

Lübnan kökenli olan ve Atlanta'da yaşayan Maalouf, genellikle dünyanın dört bir yanındaki suçluların ve çetelerin iç yüzünü araştırdığı belgesel niteliğinde videolar hazırlıyor.

Ancak YouTuber ve içerik üreticisi olan Maalouf, 12 Mart'tan bu yana sosyal medya platformu X hesabında hiçbir şey paylaşmadı. İngiltere merkezli The Sun gazetesi, Londra ve Port-Au-Prince'teki ABD Büyükelçiliğinin yanı sıra YourFellowArab'ın ekibinden ve arkadaşlarından da açıklama istedi.

Maalouf'un arkadaşlarından biri olan Twitch yayıncısı Lalem, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda arkadaşının rehin alındığını öne sürdü.

ARKADAŞI KAÇIRILDIĞINI DOĞRULADI

Lalem yaptığı açıklamada, "2 hafta boyunca gizli tutmaya çalıştım ama şimdi her yerde duyuluyor. Evet, Arab Haiti'de kaçırıldı ve onu kurtarmak için çalışıyoruz. Hepinizi seviyorum, yakında kurtulacak." ifadelerine yer verdi.

Lalem ayrıca Maalouf'un Haiti'de çekilmiş bir önceki videosunu da paylaştı. Klipte Maalouf, izleyicileri haftalarca süren çete şiddetinin ardından bu dönemde Haiti'de bulunmaları konusunda uyarırken görülüyor.

"APTAL BİR ÇETE ÜYESİ YETER"

YouTuber daha sonra grubunun Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e gitmek istediğini ancak gün ışığında varabilmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkmayı beklediklerini söylüyor.

Takipçilerine "Bir şeylerin ters gitmesi için elinde AK-47 olan aptal bir çete üyesi yeter" dediği bildirildi. Lalem ayrıca Maalouf'un telefon numarasına sahip olanlardan kendi güvenliği için ona mesaj atmamalarını istedi.

19 MİLYON TL'LİK FİDYE'NİN BİR KISMI ÖDENDİ

Maalouf'un şu anda 600 bin dolar (19 milyon TL) fidye için tutulduğu ve hali hazırda 40 bin doların (1 milyon 295 bin TL) çoktan ödendiği iddia ediliyor.

Haiti'nin yerel basını olan Haiti24'ün haberine göre, doğrulanmamış raporlar YouTuber'ın 14 Mart'ta 400 Mawozo olarak bilinen bir çete tarafından kaçırıldığını iddia ediyor.

Çetenin lideri Lanmo Sanjou, FBI'ın en çok arananlar listesinde yer alıyor. FBI, Sanjou'nun tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 1 milyon dolar ödül teklif ediyor.