5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu! Tutuklandı

26 Mart 2024 17:18 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:20

Sultanbeyli’de, Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.M.Ş. isimli kız çocuğu, annesi ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, Gökhan D. hakimiyetindeki araç kız çocuğuna çarptı.

Yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.M.Ş.’nin hayatını kaybetmesinin ardından sürücü Gökhan D. yeniden gözaltına alınarak ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan D. hakimlik ifadesinde ise pişman olduğunu ifade etti.