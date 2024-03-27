Alkışlanacak hareket: Ambulans için fermuar sistemiyle yol açtırdı

27 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:31

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, vakaya yetişmeye çalışan 112 ekibini gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçti.

YOLU FERMUAR SİSTEMİYLE AÇTI

Trafiği ‘Fermuar’ sistemiyle açmaya çalışan ve ambulansa adeta eskortluk yapan motosiklet sürücüsünün örnek davranışı, kameraya yansıdı.

Görüntüyü izleyenler bir hayat kurtarılmasına yardımcı olduğu için motosiklet sürücüsüne teşekkür etti.