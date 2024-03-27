27 Mart 2024 11:19 - Güncelleme : 27 Mart 2024 11:31
Alkışlanacak hareket: Ambulans için fermuar sistemiyle yol açtırdı
Bursa'da ambulansın yoldan geçemediğini gören motosikletli, sürücülere rehberlik ederek fermuar sistemiyle yolu açtı. O anlar personelin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda, vakaya yetişmeye çalışan 112 ekibini gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçti.
YOLU FERMUAR SİSTEMİYLE AÇTI
Trafiği ‘Fermuar’ sistemiyle açmaya çalışan ve ambulansa adeta eskortluk yapan motosiklet sürücüsünün örnek davranışı, kameraya yansıdı.
Görüntüyü izleyenler bir hayat kurtarılmasına yardımcı olduğu için motosiklet sürücüsüne teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı