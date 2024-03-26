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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:13

Bingöl'deki termal tesiste korkutan yangın! 

Bingöl’ün Ilıcalar Beldesinde bulunan özel bir termal tesisin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
Bingöl&#039;deki termal tesiste korkutan yangın! 

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Ilıcalar Beldesi'nde yer alan bir termal tesiste yangın meydana geldi.

Yangının sebebi henüz netleşmezken, tesisin yüzme havuzu bölümündeki çatı alev aldı. 

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ 

Dumanları fark eden tesis yöneticileri, hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. 

Bingöl'deki termal tesiste korkutan yangın!  - 1. Resim

Bingöl Belediyesi ve Ilıcalar Belde Belediyesi'ne bağlı ekipler ile birlikte yerel halk da yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürdürülüyor. 

Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

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Kaynak: TGRT Haber
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