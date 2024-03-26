Bingöl'deki termal tesiste korkutan yangın! 

26 Mart 2024 19:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:13

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Ilıcalar Beldesi'nde yer alan bir termal tesiste yangın meydana geldi.

Yangının sebebi henüz netleşmezken, tesisin yüzme havuzu bölümündeki çatı alev aldı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanları fark eden tesis yöneticileri, hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Bingöl Belediyesi ve Ilıcalar Belde Belediyesi'ne bağlı ekipler ile birlikte yerel halk da yangına müdahale etmek için seferber oldu. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri sürdürülüyor.

Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.