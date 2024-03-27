Bomba gibi patladı, kısa sürede her yer alev aldı: Korkunç anlar kamerada

27 Mart 2024 10:21 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:25

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana gelen olayda, tamir edilen araç bomba gibi patladı. Otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu, aracın yanında bulunan Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOBA İLE TEMAS EDİNCE ALEV ALDI

Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan’ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan’ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.