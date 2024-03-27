Yaşlı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada!

27 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:17

Çarpıcı anket sonucu: İşte İstanbulluların en büyük korkusu

Çarpıcı anket sonucu: İşte İstanbulluların en büyük korkusu

Bursa’da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

YOL ORTASINDA "KASKLI" KAVGA

Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.