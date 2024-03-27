27 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:17
Yaşlı kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada!
Bursa’da 2 kadın yol ortasında saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Başka bir olayda ise iki şoför yol verme tartışması yüzünden birbirlerine girdi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa’da 2 kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saç baş yolan kadınlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
YOL ORTASINDA "KASKLI" KAVGA
Öte yandan, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde yol verme yüzünden sürücüler tartışma yaşadı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Motosiklet kasklarının havada uçuştuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı