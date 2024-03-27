Korkunç cinayet: Abisinin boğazını keserek öldürdü

27 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:05

Erenler Mahallesi'nde gelen olayda, birlikte alkol alan abi ve kardeş kısa zaman sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 22 yaşındaki Mert P., 45 yaşındaki abisi Murat P.'nin boğazını keserek öldürdü.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.