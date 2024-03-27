Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Gündem>Pasifik'teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem
27 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:00

Pasifik'teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde oldu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Pasifik&#039;teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik'teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

GEÇEN AYLARDA DA DEPREM OLMUŞTU

Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...