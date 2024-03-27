Pasifik'teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem

27 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:00

26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri

26 Mart günü olan son depremler listesi || Kandilli Rasathanesi verileri

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

GEÇEN AYLARDA DA DEPREM OLMUŞTU

Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.