27 Mart 2024 10:00 - Güncelleme : 27 Mart 2024 10:00
Pasifik'teki ada ülkesinde 6,4 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde oldu.
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
GEÇEN AYLARDA DA DEPREM OLMUŞTU
Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı