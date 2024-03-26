Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem (son depremler)

26 Mart 2024 17:36 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:48

Son dakika haberi: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.59'da meydana gelen deprem yerin 7.0 km derinliğinde olduğu bildirildi.

SON DEPREMLER

Bugün Adana'da 12.02'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD tarafından alınan bilgiye göre saat 12.02 sıralarında merkez üssü Adana Saimbeyli olan bir deprem kaydedildi.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nde son deprem verileri yer alıyor.