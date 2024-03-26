Deprem konutu için başvuruyu kaçıranlara ek süre! e-Devlet üzerinden yapılabilecek

26 Mart 2024 09:45 - Güncelleme : 26 Mart 2024 09:51

Sasa’nın patronu deprem için kendi stratejisini paylaştı: Yüzde 1 ‘Servet Vergisi’ gelsin

Sasa’nın patronu deprem için kendi stratejisini paylaştı: Yüzde 1 ‘Servet Vergisi’ gelsin

Deprem konutu başvurularında verilen ek süre bugün doluyor. 11 ilde yaşanan 6 Şubat depremlerinde ev ve iş yerleri yıkılan depremzedelere devlet yardımı verilecek. Destekten yararlanacaklar için 1 günlük ek süre tanındı.

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILABİLECEK

Başvuruları kaçıran depremzedeler bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet ya da başvuru ofisleri üzerinden başvuru yapabilecek. Ayrıca bölgede 122 noktada kurulan başvuru ofisleri üzerinden de başvurular alınacak.

YENİ HAK SAHİPLİĞİ İMKANI TANINDI

Deprem bölgesinde başvuruda bulunan 845 bin 371 depremzededen yaklaşık 442 bininin hak sahipliği kabul edildi. Ancak zamanında başvuru yapamadıkları için konut kurasına dahil edilmeyen depremzedelere yeni bir hak sahipliği imkanı daha getirildi.

İNŞAAT KREDİSİ İMKANI DA SUNULUYOR

Depremzedelere tanınan yeni hak sahipliği ile devletin yapacağı konutlardan ve inşaat kredisi imkanından faydalanabilecekler.