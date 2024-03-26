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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 01:39 - Güncelleme : 26 Mart 2024 01:40

Deprem kira yardımı uzatıldı mı? Nisan 2024

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi sonrasında başlatılan AFAD kira yardımı, Nisan ayına gelindiğinde uzatılacak mı? Depremzedelerin merakla beklediği sorunun cevabı açıklandı. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Deprem kira yardımı uzatıldı mı? Nisan 2024

6 Şubat 2023 depremi sonrasında başlatılan kira yardımı, Nisan ayı itibariyle devam ediyor.

AFAD KİRA YARDIMI NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

AFAD tarafından henüz bir uzatma açıklaması yapılmadı. Depremzedelerin kira yardımının ne zaman biteceği konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak genel olarak bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

Deprem kira yardımı uzatıldı mı? Nisan 2024 - 1. Resim

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU 2024?

AFAD tarafından depremzedelere sağlanan kira yardımı miktarları da artırıldı. İkamet ettikleri konutları ağır veya orta hasarlı olan ev sahiplerine aylık 5 bin TL'den 7.500 TL'ye, kiracı depremzedelere ise 3.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar kira yardımı yapılmaktadır. Ancak konteyner talep eden vatandaşlar kira yardımından ziyade taşınma yardımından faydalanabiliyorlar.

 

Kaynak: TGRT Haber
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