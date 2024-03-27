Kocaeli'de silahlı kavga: 16 yaşındaki çocuk öldü

27 Mart 2024 01:05 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:05

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da 6 kişilik aileyi yok eden dehşet tır kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı.

Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.