27 Mart 2024 01:05 - Güncelleme : 27 Mart 2024 01:05
Kocaeli'de silahlı kavga: 16 yaşındaki çocuk öldü
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde kız arkadaşıyla oturan Kadem Can Ç. (16) yanlarına gelen E.K.D. (20) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadem Can Ç. silahla göğsünden yaralandı.
Çevredeki bir araçla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı