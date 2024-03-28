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28 Mart 2024 13:49 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:02

Küçük kızı taciz eden adamı komalık edene kadar dövdüler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahıs, mahalleli tarafından öldüresiye darbedildi. Balkona çıkan vatandaşlar ise alkış tuttu.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Küçük kızı taciz eden adamı komalık edene kadar dövdüler

İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen 25 yaşlarındaki şahsı yakalayan mahalle sakinleri evire çevire dövdü. Dakikalarca darp edilen taciz şüphelisinin yerde hareketsiz yattığı görüldü. 

ÖLDÜRESİYE DARP

Meydan dayağı attıkları şahsı darp ederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istediler. Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü. Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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